Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimine ilişkin mutlak butlan kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından sosyal medya profilini güncelleyerek 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı' unvanını kullanmaya başlaması siyaset gündemini hareketlendirdi. Basına yansıyan haberlere göre, Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin parti yönetimini devralmasına yönelik hüküm verildiği aktarıldı.

Özgür Özel yönetiminden önceki döneme dönüş anlamına gelen bu hukuki gelişme sonrası, gözler Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık dönemindeki son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine çevrildi. Yaşanan sürecin ardından parti yönetimine geri dönmesi beklenen kadrolar da netlik kazandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON MYK LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Eski yönetimin görevi devralmasıyla birlikte MYK'da yer alacak isimler ve görev dağılımlarının şu şekilde olduğu bildirildi: Ahmet Akın (Yerel Yönetimler), Aylin Yaman (Sosyal Politikalar), Aysu Bankoğlu (Tanıtım ve Halkla İlişkiler), Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler), Devrim Barış Çelik (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Eren Erdem (Sosyal Medya Yönetimi), Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve Parti Sözcüsü), Hasan Efe Uyar (İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları), Lale Karabıyık (İşveren Örgütleri), Neslihan Hancıoğlu (Genel Sekreter), Semra Dinçer (Doğa Hakları), Tahsin Tarhan (Yurt Dışı Örgütlenme), Yunus Emre (Bilim Yönetim ve Kültür Platformu) ve Zeynel Emre (Hukuk ve Seçim İşleri).

PARTİ MECLİSİ HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve dönecek Parti Meclisi listesinde ise geniş bir kadro bulunuyor. Listede Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol, Erdoğan Toprak, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Hakkı Suha Okay, Eren Erdem, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynel Emre, Murat Emir, Tekin Bingöl, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Tuncay Tarhan, Özgür Karabat, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Hasan Baltacı, Devrim Barış Çelik, Gülizar Biçer Karaca, Nevaf Bilek, Müslim Sarı, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Yaşar Seyman, Candan Yüceer, Aylin Nazlıaka, Pınar Uzun, Ayça Taşkıran, Sevgi Kılıç, Erol Aydınlık, Gökçe Gökçen, Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan ve Hasan Ufuk Uyar yer alıyor.

Ayrıca yedek listede Emre Yılmaz, Mehmet Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Tüm, Cemal Canpolat, Hakkı Akalın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Ali Çelebi, Ahmet Kaya, Aykut Erdoğdu, Necdet Saraç, Burhan Şimşek, Tuğrul Kaya ve Adnan Dinçer'in bulunduğu açıklandı.

MUTLAK BUTLAN KARARI SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hukuk terminolojisinde bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen mutlak butlan kavramı, siyasi parti süreçlerinde uygulandığında sonradan alınan kararların yok hükmünde sayılmasına yol açabiliyor. Bu hukuki durum, eski yönetimin yasal olarak görevine devam etmesi zorunluluğunu doğuruyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hamlesinin de bu yasal zemine dayandığı ifade ediliyor. Ulusal siyasetteki bu sıcak gelişmenin parti içi dengeleri nasıl şekillendireceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.