Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM kapalı grup toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Özgür Özel başkanlığında basına kapalı olarak düzenlenen oturumda, milletvekilleri bir araya gelerek yeni dönem meclis grup başkanını belirledi.

OYLAMA SÜRECİ VE DETAYLAR

Toplantıya toplam 96 milletvekili katılım sağladı. Gerçekleştirilen seçimin ardından CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özgür Özel oturuma katılan 96 milletvekilinin 95'inin oyunu alarak yeniden CHP TBMM

Grup Başkanı görevine getirildi. Kullanılan oylardan birinin ise geçersiz sayıldığı bildirildi.

MECLİS GRUBUNDAKİ TABLO

Hastalık, cenaze programı veya yurt dışı görevi gibi çeşitli mazeretleri bulunan 15 milletvekilinin oturuma katılamadığı belirtildi. Açıklamada, mazeretli vekillerin de Özel'e yönelik desteklerini parti yönetimine bildirdikleri aktarıldı. Meclis grubunda sağlanan bu yüksek katılım ve oy oranı, parti içi işleyişteki mutabakatı gösteriyor. Seçim işleminin ardından toplantının diğer gündem maddelerinin değerlendirilmesi amacıyla devam ettiği ifade edildi.