Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te gerçekleştirdiği büyük kurultayı iptal ederek mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırması siyaset gündemini hareketlendirdi. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden göreve getirilmesine hükmedilmesi üzerine CHP Antalya İl Örgütü parti binasında toplanarak duruma tepki gösterdi.

İL BAŞKANI KAMACI'DAN TEPKİ

Parti binasında düzenlenen protesto buluşmasında konuşan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, süreci bir yargı oyunu olarak nitelendirdi. Demokratik rejim mücadelesinin zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Kamacı, karşılaştıkları baskıların partilileri yıldıramayacağını ifade etti. Antalya'daki 74 bin parti üyesini temsil ettiklerini belirten Kamacı, mücadelenin artık sahada yürütüleceğini ve yaşanan hukuki süreci halka anlatacaklarını duyurdu.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk sisteminde mutlak butlan, bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması ve hukuken hiç doğmamış kabul edilmesi anlamına geliyor. Ankara'daki mahkemenin bu yönde verdiği karar, siyasi partilerin olağan kurultay süreçlerine yönelik dernekler hukuku kapsamında alınan nadir emsal kararlardan biri olarak dikkat çekiyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KENETLENME ÇAĞRISI

Düzenlenen basın açıklamasına Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot da katılarak İl Başkanı Kamacı'ya destek verdi. Yapılan ortak açıklamalarda, mahkeme kararı hukuki temelden yoksun siyasi bir hamle olarak değerlendirilirken, partililerin Genel Başkan Özgür Özel'in etrafında kenetlendiği aktarıldı. İlçe ve belediye başkanları, partinin masa başında alınacak kararlarla bölünemeyeceğini ve olası bir erken seçim hedefine odaklanarak sokak sokak çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.