Antalya Alanya’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı denetimde aranan bir şüpheli yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü devriye çalışmaları sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, 19 yaşındaki M.T.’nin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin kısa süre önce Diyarbakır’dan Alanya’ya geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T., işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade verdi.

Mahkeme tarafından tutuklanan M.T., cezaevine gönderildi.