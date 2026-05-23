Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptal edilmesi yönündeki talebi karara bağladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına yönelik kararının ardından yapılan bireysel başvuru, kurulun olağanüstü toplantısında reddedildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kısa süre önce CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi. Bu gelişmenin ardından bir parti üyesi, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın geçersiz sayılmasını gerekçe göstererek YSK'ya resmi bir başvuruda bulundu. İlgili başvuruda, kurultay sürecinin ardından girilen 31 Mart seçimlerinin de iptal edilmesi talep edildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDAN ÇIKAN KARAR

İptal talebini içeren dilekçenin kurula ulaşmasının ardından YSK üyeleri bugün olağanüstü gündemle bir araya geldi. Toplantıda, başvurucunun iddiaları ve mahkemenin verdiği karar hukuki boyutuyla masaya yatırıldı. Kurul, yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP üyesinin yerel seçimlerin iptaline yönelik istemini reddetti.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Seçim hukukunda kesinleşmiş seçim sonuçlarının, siyasi partilerin iç işleyişine veya kongrelerine yönelik sonradan verilen mahkeme kararlarıyla geriye dönük olarak iptal edilmesi yasal bir zemin bulmuyor. YSK'nın mevcut içtihatları, seçim takvimi sürecinde yapılan itirazların kesin olarak karara bağlanmasının ardından sandık sonuçlarının güvenilirlik ilkesi gereği korunduğunu gösteriyor. Bu ret kararıyla birlikte, 31 Mart sonuçlarına yönelik kurultay kaynaklı tartışmalar da hukuken son bulmuş oldu.