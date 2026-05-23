Ankara'nın Altındağ ilçesinde, damperi açık halde ilerleyen bir kamyonun yaya üst geçidine çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Turgut Özal Bulvarı Zübeyde Hanım Mahallesi mevkisinde saat 11.00 sularında meydana gelen kazada, üst geçit büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan kamyonun damperi seyir halindeyken açık kaldı. Köprünün yıkılmasıyla birlikte, kamyonun arkasından gelen bir minibüs ve bir otomobil de enkaz yığınına çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan üç kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

KAZA ANI KAMERAYA NASIL YANSIDI?

Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın oluş şeklini net bir biçimde ortaya koydu. Kayıtlarda, kamyonun damperi açık bir şekilde metrelerce ilerlediği ve köprüye hızla çarptığı anlar yer alıyor. Üst geçidin saniyeler içinde çökmesi ve o sırada çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik de kameralar tarafından kaydedildi. Olay sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü bir süre trafiğe kapatılırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. Enkazın temizlenmesiyle trafik akışı kontrollü olarak normale döndü.

AÇIK DAMPER KAZALARI NEDEN ÖNLENEMİYOR?

Ağır vasıta araçlarında damperin açık kalması, genellikle hidrolik sistem arızaları veya sürücü dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Karayolu güvenliği uzmanları, yeni nesil kamyonlarda bulunan sesli uyarı sistemlerinin kesinlikle devre dışı bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce gösterge panellerini kontrol etmesi, benzer altyapı hasarlarının ve olası can kayıplarının önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Yaşanan kazayla ilgili başlatılan resmi inceleme ise devam ediyor.