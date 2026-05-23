Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay takvimine dair net bir takvim paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tekin, partide devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin süreci netleştirdi.

Sözcü muhabiri Başak Kaya'ya konuşan Tekin, parti içinde bir kaos ortamı bulunmadığını vurguladı. Açıklamasında İstanbul özelinde yeni bir kongre yapılacağını belirten Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin de vakit kaybedilmeden önümüzdeki günlerde başlatılacağını aktardı.

KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Parti tüzüğü ve siyasi takvim gereği olağanüstü kurultay süreçleri belirli yasal sürelere tabi olarak yürütülüyor. Tekin'in paylaştığı bilgilere göre, mevcut takvim uzun bir zamana yayılmayacak. İstanbul'daki yeni kongre ve olağanüstü kurultay adımlarının hızla tamamlanmasının ardından, CHP büyük kurultayı 7 ay sonra toplanacak.