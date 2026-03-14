HÜRMÜZ’DE GERİLİMİ ARTIRAN İDDİA

ABD’nin, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’na 5 bin deniz piyadesi sevk etmeye hazırlandığı ileri sürüldü. İddia, bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirirken, olası bir askeri yığınak ihtimali uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

PENTAGON CEPHESİNDEN “MAYIN” AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yeni mayın döşediğine ilişkin iddialara dair konuştu. Hegseth, bu yönde “açık kanıt olmadığını” ifade etti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, küresel enerji ve deniz ticareti üzerindeki olası etkileri nedeniyle Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da yakından takip ediliyor. Boğaz çevresinde yaşanabilecek her yeni güvenlik gerilimi, uluslararası taşımacılık ve maliyetler üzerinden geniş bir etki alanı oluşturabileceği için dikkatle izleniyor.