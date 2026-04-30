Alanya'da 1 Mayıs 2026 Cuma günü planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak. Özellikle turizm sezonunun başladığı bu dönemde yaşanacak kesinti, günlük yaşamın yanı sıra işletmeleri de doğrudan etkileyebilir.

Elektrik dağıtım şirketinin planlamasına göre kesintiler, belirlenen saat aralıklarında uygulanacak. Çalışmaların amacı, şebeke güvenliğini artırmak ve olası arızaların önüne geçmek olarak açıklandı.

KESİNTİ SAATLERİ VE DETAYLAR

1 Mayıs Cuma günü uygulanacak kesintilerin, sabah saatlerinden itibaren başlayıp gün içerisinde farklı bölgelerde etap etap devam etmesi bekleniyor. Kesinti süreleri, yapılacak çalışmanın kapsamına göre değişiklik gösterebilir.

ETKİLENECEK MAHALLELER

Kesintiden etkilenecek mahallelerin güncel listesi şu şekilde paylaşıldı:

Kesinti Tarihi : 2026-05-01 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. HACI PAŞA bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması