ABD’nin, Orta Doğu’daki savunma planlamasında dikkat çeken bir adım attığı belirtildi. Habere göre Washington, hem yüksek maliyetli savunma sistemlerini devreye sokmadan hareket etmek hem de İran’dan gelebilecek füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak amacıyla Ukrayna yapımı önleyici İHA’lardan 10 bin adetini bölgeye sevk etti.

SEVKİYATIN GEREKÇESİ

Aktarılan bilgilere göre sevkiyatın iki temel hedefi bulunuyor: Pahalı savunma sistemlerinin kullanımından kaçınmak ve İran’ın füze ile İHA saldırılarını püskürtebilecek bir önleme kapasitesi oluşturmak.

BÖLGESEL GERİLİMİN GÖLGESİNDE

Orta Doğu’ya gönderildiği belirtilen 10 bin önleyici İHA, bölgedeki güvenlik dengeleri ve hava savunması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gelişme, Akdeniz hattı ve turizm merkezleri dahil olmak üzere Türkiye’de de yakından izlenen bölgesel risk başlıkları arasında yer alıyor.