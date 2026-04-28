Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanlığı, salı günü yayımladığı resmi açıklamayla 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ oluşumundan ayrılacağını bildirdi. Bloomberg'in aktardığına göre, bu adım İran savaşının ardından uygulanacak yeni stratejik yeniden yapılanma planının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Abu Dabi yönetiminin uzun süredir petrol üretim kapasitesini artırmak istediği biliniyor. Bakanlık açıklamasına göre, değişen küresel talep dinamiklerine yanıt verebilmek amacıyla ülke genelinde petrol üretimi kademeli şekilde yükseltilecek. OPEC'in uyguladığı katı kota sistemi, BAE'nin mevcut üretim potansiyelini tam kapasiteyle kullanmasını engelliyordu.

SUUDİ ARABİSTAN İLE KOTA VE BÖLGESEL NÜFUZ ANLAŞMAZLIĞI

BAE'nin üretim kapasitesini maksimize etme politikası, grubun en büyük üreticilerinden Suudi Arabistan ile geçmişten bu yana anlaşmazlıklara zemin hazırlıyordu. İki Körfez ülkesi arasındaki siyasi tansiyon, Yemen'deki çatışmalarda farklı grupların desteklenmesi ve Riyad'ın BAE'nin bölgesel etkisini sınırlandırmaya yönelik siyasi hamleleriyle son dönemde belirginleşmişti. Önceki yıllarda da kota tartışmaları nedeniyle BAE'nin OPEC'ten ayrılma ihtimali gündeme gelmiş ancak resmi bir süreç başlatılmamıştı.

ALANYA TURİZMİ VE TARIMINA OLASI YANSIMALARI

BAE'nin kota kısıtlamalarından çıkarak petrol arzını artırması, küresel piyasalarda varil fiyatları üzerinde yeni bir dinamik oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu durumun Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına olası yansıması, Alanya gibi lojistik maliyetlerin kritik önem taşıdığı bölgelerde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yaklaşan turizm sezonundaki yolcu taşıma giderleri ile örtü altı tarım ve muz üretimindeki nakliye maliyetlerinin, küresel petrol arzındaki bu yeni dönemden dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel görünüyor. Sektör analistleri, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ayrılığın Ortadoğu'daki enerji ve jeopolitik dengelerini yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.