Endonezya’nın Batı Java bölgesinde meydana gelen tren kazası, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Bekasi kentinde yaşanan olayda, uzun mesafe seferi yapan Argo Bromo Anggrek treninin istasyonda bekleyen banliyö trenine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

KAZA İSTASYONDA MEYDANA GELDİ

Endonezya basınında yer alan bilgilere göre kaza, Bekasi Timur İstasyonu’nda gerçekleşti. Seyir halindeki trenin, aynı hat üzerinde bekleyen banliyö trenine çarpmasıyla birlikte büyük bir gürültü duyuldu ve vagonlarda ciddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcuların vagonlarda sıkıştığı bildirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekipler vagonlarda sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İlk müdahalelerin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, yaptığı açıklamada uzun mesafe trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Yetkililer, yaralıların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde sinyalizasyon hatası veya insan kaynaklı ihmal ihtimalleri üzerinde durulurken, kesin nedenin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kaza, Endonezya’da demir yolu güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle yoğun hatlarda trafik yönetimi ve sinyalizasyon sistemlerinin önemi vurgulanırken, benzer kazaların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Facianın ardından bölgede tren seferlerinin geçici olarak aksadığı, yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirildiği öğrenildi.