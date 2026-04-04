ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sıcaklığını korurken, bu kez tartışmanın adresi cephe hattı değil Pentagon oldu. Axios’a konuşan üst düzey askeri kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George ile Eğitim ve Dönüşüm Komutanlığı (T2COM) Başkanı Orgeneral David Hodne’un aniden görevden alınmasının, ordunun içinde ciddi bir huzursuzluk yarattığını aktardı.

Yetkililere göre sorun sadece iki ismin koltuk değiştirmesi değil; kararın tam da operasyonların sürdüğü, birliklerin sevk ve savunma planlarının kritik bir evreden geçtiği sırada gelmesi. Kaynaklar, bu hamlenin hem devam eden İran operasyonlarının yönetiminde hem de Kara Kuvvetleri’nin uzun vadeli teknoloji ve taktik dönüşümünde risk doğurabileceğini söylüyor.

KULAĞA GARİP GELEN KISIM ŞU… Bazı kararlar içeriden bakınca daha da tuhaf duruyor. Ordu içinde “zamanlama” kelimesi bu yüzden sürekli dönüp dolaşıp aynı yere geliyor; çünkü herkes aynı anda aynı dosyalara bakmak zorunda.

Axios’a değerlendirme yapan iki ABD’li yetkili, Orgeneral George’un görevden alınmasının “stratejik görüş ayrılığı” gibi bir gerekçeden çok, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşanan “kişisel çatışmalar” (clashing personalities) nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürdü.

Aynı kaynaklardan biri, ABD’nin fiilen bir savaşın içinde olduğu bir dönemde bu ölçekte bir komutan değişimini tek kelimeyle “delilik” (insane) diye niteledi. Yetkili, Hegseth’in hamlesi için de “Çok güçlü ve kendinden emin bir karar gibi hissettirmiyor” ifadesini kullandı.

ZAMANLAMA KRİZİ: SEVKİYAT VE HAVA-FÜZE SAVUNMASI

Haberde dikkat çekilen noktalardan biri, görevden almaların operasyonel takvimle çakışması. Kararın; ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 82. Hava İndirme Tümeni unsurlarının Orta Doğu’ya sevk edilmek üzere olduğu ve Kara Kuvvetleri’nin bölgede entegre hava ve füze savunma sistemlerini yönettiği bir dönemde alındığı belirtiliyor.

Axios’a konuşan üçüncü bir ABD’li yetkili ise tepkisini daha sert bir dille dile getirdi: “Karşınızda, Amerikan güçlerini korumak amacıyla operasyon bölgesine aktif olarak ekipman ve personel göndermek için çalışan dört yıldızlı bir general var ve siz onu görevden mi alıyorsunuz? Hem de savaşın tam ortasında?”

George’un, geçtiğimiz haftalarda Axios’a verdiği röportajda İran savaşıyla birlikte ABD için daha hızlı silah üretimi ve füze önleyici kapasitesinin artırılması ihtiyacının acil biçimde ortaya çıktığını vurguladığı da hatırlatıldı.

ATEŞKES TEKLİFİ REDDEDİLDİ, KOMUTA KADROSU DEĞİŞTİ

Haberde yer alan bir diğer başlık ise diplomasi cephesindeki tablo: ABD’nin ateşkes teklifinin İran tarafından reddedildiği bilgisi paylaşılıyor. Bu arka planın üzerine gelen komuta değişiklikleri, askeri kaynakların “saha yönetimi” kaygılarını büyütüyor.

Yeni atamalar da tartışmayı besliyor. Orgeneral George’un yerine geçici olarak görevlendirilen General Christopher LaNeve’nin, geçmişte bizzat Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaveri (askeri danışmanı) olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan, ordunun teknolojik gelişimini hızlandırmak amacıyla yalnızca birkaç ay önce kurulan T2COM’un başından alınan Orgeneral Hodne’un yerine kimin getirileceği ya da bu birimin nasıl bir rota çizeceği henüz netleşmiş değil.

Axios’un analizine göre George ve Hodne’un ayrılığı, Savunma Bakanı Hegseth’in görevden aldığı generaller ve amiraller listesine eklenen son halkalar oldu. Bu ani değişimlerin, Müşterek Kurmay Başkanları’nı, istihbarat toplama kurumlarını ve muharip komutanlıkları kökten yeniden şekillendirdiği ifade ediliyor.

Bu tür komuta değişiklikleri, özellikle savaş dönemlerinde, askeri planlamadan günlük işleyişe kadar pek çok başlığı etkileyebiliyor; sahaya giden personelin sevkinden, savunma sistemlerinin koordinasyonuna kadar.