Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İstihbarat Servisi iş birliğiyle Suriye'de gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Türk kökenli 10 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

MİT'in aktardığına göre, yakalanan şahısların geçmişte Türkiye'den Suriye'ye geçerek örgütün sözde "Türkiye Vilayeti" (Faruk Ofisi) yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Terör örgütü mensuplarının, Emniyet'teki ifadelerinde örgüt içi silahlı eğitimler, propaganda çalışmaları ve eylem talimatlarına dair detaylı bilgiler verdiği bildirildi.

ANKARA GARI SALDIRISI BAĞLANTISI

Operasyonda yakalanan isimler arasında yer alan Ömer Deniz Dündar'ın, 2015 yılında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle doğrudan irtibatlı olduğu saptandı. Dündar'ın parmak izine, 2017'de Türkiye'de olası eylemleri engellemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen intihar yeleklerindeki bomba düzeneklerinde de rastlandığı açıklandı. Yakalanan bir diğer kritik isim olan Ali Bora'nın ise örgütün Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik üç ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı belirtildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE TÜRKİYE VİLAYETİ YAPILANMASI NEDİR?

Güvenlik kaynaklarının raporlarına yansıyan ve DEAŞ'ın "Faruk Ofisi" olarak adlandırdığı sözde Türkiye Vilayeti, örgütün sınır ötesi saldırılarını ve lojistik ağını yöneten temel birim olarak biliniyor. Özellikle 2014 ile 2017 yılları arasında Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapan militanların bu ofis üzerinden koordine edildiği, silahlı eğitimlerinin tamamlanmasının ardından hem Suriye içindeki çatışmalara hem de Türkiye'ye yönelik hücre yapılanmalarına yönlendirildikleri değerlendiriliyor. Operasyonda yakalanan Hüseyin Peri, Kadir Gözükara, Abdullah Çobanoğlu, Hakkı Yüksek, Kadir Demir, Çekdar Yılmaz, Murat Özdemir ve İshak Günci'nin de bu yapı içerisinde sağlık, lojistik, medya ve silahlı birimlerde görev aldıkları ifade edildi.