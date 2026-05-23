Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sahte para ve altın sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, bayram alışverişlerindeki olası dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, belirlenen adreste yapılan aramalarda adeta bir sahtecilik atölyesi ortaya çıkarıldı. Baskında 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euro tutarında sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi.

SAHTE ÜRETİM MERKEZİ

Operasyonun detaylarında, şüphelilerin üretim kapasitesini gösteren materyaller de gün yüzüne çıktı. Adreste 6 bin adet euro filigranı, sahte altın imalatında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin adet altın ambalajı, bir altın kesme ve pres makinesi ile bir adet gram altın kalıbına el konuldu. Suçüstü yakalanan iki zanlı, yasal işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BAYRAM ALIŞVERİŞLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban Bayramı döneminde artan nakit akışı ve kurbanlık alışverişleri, sahte para satıcılarının en çok hedef aldığı süreçlerin başında geliyor. Yetkililer, özellikle canlı hayvan pazarlarında ve kuyumcu alışverişlerinde vatandaşların banknotlardaki kabartma baskı, holografik şerit ve filigran gibi güvenlik özelliklerini mutlaka elle ve gözle kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, paranın iade edilmeden doğrudan kolluk kuvvetlerine bildirilmesi suçluların yakalanmasında kritik rol oynuyor.