Türkiye ekonomisinde dış ticaret verileri yeni bir zirveye ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Türkiye'nin günlük ihracat rekoru kırıldı.

Elde edilen bu veri, bir önceki zirveyi önemli ölçüde geride bıraktı. Bundan önceki en yüksek günlük ihracat rakamı, 28 Mart 2025 tarihinde 2 milyar 123 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Yeni rekorla birlikte günlük dış satım hacminde sadece iki ay içinde yaklaşık yüzde 14 oranında bir artış yaşandığı görülüyor.

GÜÇLÜ ÜRETİM VE REKABET ETKİSİ

Bakanlık yetkilileri, ulaşılan bu tarihi seviyenin tesadüf olmadığını vurguladı. Açıklamada, dinamik özel sektör yapısı, üretim kapasitesindeki güçlenme ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabetçi duruşunun bu başarıda doğrudan rol oynadığı belirtildi. Ayrıca ihracatçılara yönelik finansman desteği, lojistik altyapı, pazara giriş ve markalaşma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

YILLIK VERİLERDEN GÜNLÜK REKORLARA NASIL GELİNDİ?

Türkiye'nin dış ticaret serüvenindeki gelişim, geçmiş yıllara ait verilerle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Resmi verilere göre, Türkiye'nin yıllık toplam ihracatının ilk kez 1 milyar doları bulması 1973 yılında gerçekleşmişti. Aylık bazda 1 milyar dolar barajı ise 1987 yılında aşıldı. Günümüzde ise sadece bir gün içinde 2,4 milyar doları aşan bir hacme ulaşılması, ülkenin ekonomik yapısının ihracat alanında katettiği mesafeyi gözler önüne seriyor.