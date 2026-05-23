İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yedi ili kapsayan soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siverek İlçe Başkanı Demirböken sabah erken saatlerde evine düzenlenen operasyonla alınarak emniyete götürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordine ettiği operasyon, parti içi usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Edinilen bilgilere göre soruşturma, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay sürecinde delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği ve rüşvet verildiği yönünde öne sürülen iddiaları merkeze alıyor.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Ekipler İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

SORUŞTURMANIN HUKUKİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Şüphelilere ait adreslerde arama işlemlerinin yapıldığı ve delil niteliği taşıyabilecek materyallere el konulduğu aktarıldı. Kamuoyunda yakından takip edilen rüşvet ve delege iradesine müdahale iddialarına yönelik adli sürecin, toplanan bulguların incelenmesiyle netleşmesi bekleniyor. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.