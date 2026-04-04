Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpmasıyla yaşanan kazada bilanço ağır oldu. İlk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla ekipler olay yerine yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Bir yolcu, “Bir anda vurduk, ne olduğunu anlayamadık” diye konuştu.

Bu tür kazalarda birkaç saniyelik bir hata bile, eve ekmek götürme telaşındaki insanın hayatını tamamen değiştiriyor; hastane masrafı, iş gücü kaybı, ailelerin üstüne binen yük…

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Resmi işlemler ve tespitler ilgili birimlerce yürütülüyor, detaylar netleştikçe paylaşılacak.