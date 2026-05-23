ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri harekat hazırlığında olabileceği öne sürüldü. CBS televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Washington'da askeri ve siyasi kanatta hafta sonu programlarında olağandışı iptaller yaşanıyor.

Trump'ın oğlunun düğün merasimine katılmaktan vazgeçtiği ve hafta sonunu Beyaz Saray'da geçireceği bildirildi. Benzer şekilde Amerikan ordusu ve istihbarat kurumlarında görevli bazı personelin de hafta tatili planlarını askıya aldığı aktarıldı. Ancak kaynaklar, olası bir saldırı dalgası için henüz nihai kararın verilmediğinin altını çiziyor.

AXIOS: GÜVENLİK EKİBİYLE TOPLANDI

Konuyla ilgili bir diğer iddia ise Axios haber sitesi tarafından yayımlandı. Sitenin kaynaklarına göre Trump, cuma günü ulusal güvenlik ekibinin üst düzey yetkilileriyle İran gündemli kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Yetkililer, devam eden müzakerelerde istenen ilerlemenin sağlanamaması durumunda yeni saldırı seçeneklerinin ciddi şekilde masaya geleceğini belirtiyor.

MÜZAKERELERDEKİ TIKANIKLIK NE ANLAMA GELİYOR?

ABD ve İran arasındaki diplomatik görüşmeler, genellikle nükleer programın sınırlandırılması ve Orta Doğu'daki bölgesel güvenlik konuları etrafında şekilleniyor. Masadaki müzakerelerin tıkanması veya yavaşlaması, Washington yönetiminin diplomatik yollar yerine askeri caydırıcılık araçlarına başvurma ihtimalini artırıyor. Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde atacağı adımların, iki ülke arasındaki mevcut tansiyonun yönünü belirlemesi bekleniyor.