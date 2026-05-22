CHP’de kurultay kararının ardından siyasi trafik yeniden hızlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen kulis bilgileri gündeme taşındı.

Gazeteci Gürbüz Evren, Sözcü TV yayınında Kılıçdaroğlu’nun görevi uzun süre sürdürmeyi düşünmediğini öne sürdü. Evren’e göre Kılıçdaroğlu, yapılacak ilk kurultayda genel başkanlığa aday olmayacak.

Evren, Kılıçdaroğlu’nun “şeffaf, eşit ve adil” bir kurultay yapılmasını istediğini söyledi. Bu iddiaya göre eski CHP lideri, kurultayda seçilecek yeni yönetime partiyi devretmeyi planlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gitmeme kararı aldığı da kulislerde konuşuluyor. Parti yönetiminin nasıl sürdürüleceği konusunda ise ofis ve Meclis seçeneklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

CHP Genel Merkezi önünde atılan “hain Kemal” sloganlarının Kılıçdaroğlu’nu üzdüğü de iddialar arasında yer aldı. Evren, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlere parti yönetiminden açık bir tepki beklediğini aktardı.

Parti içinde tansiyonun düşürülmesi için Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi bekleniyor. Kulislerde Özel’in bayram sonrası Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret edebileceği konuşuluyor.

CHP yönetimi ise süreçle ilgili hukuki adımlarını sürdürüyor. Kararın ardından partinin Yüksek Seçim Kurulu’na başvurduğu bildirildi.