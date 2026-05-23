Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde alınan mutlak butlan kararının ardından Ankara'da siyasi hareketlilik hız kazandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla bir araya gelerek yeni dönem stratejilerini belirlemeye başladığı bildirildi.

CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bir sonraki seçimlere kadar yönetmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Sürecin sonunda partinin "güvenli liman" hedefiyle temiz siyasetçilere devredilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

İL BAŞKANLARI VE VEKİLLERDEN DESTEK

Kararın ardından Kılıçdaroğlu'na parti içinden gelen destek mesajlarının arttığı öne sürüldü. Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere 13-14 il başkanının Kılıçdaroğlu ile iletişime geçtiği belirtildi. Ayrıca 138 CHP milletvekilinden yaklaşık 70'inin arayarak destek bildirdiği iddia ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ederek, sürecin sükunet ve aklıselimle aşılacağı mesajını verdiği aktarıldı.

PARTİ İÇİ ETİK KURULU NASIL İŞLEYECEK?

Mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen Parti Meclisi (PM) üyelerinin ilk icraat olarak "Parti İçi Etik Kurulu" kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu kurulun temel amacının, yolsuzluk şüphesi taşıyan isimler hakkında mahkeme süreçlerinden önce parti içi denetim mekanizmasını çalıştırmak olduğu belirtiliyor. Kurulun faaliyete geçmesiyle parti içi disiplin süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı işletilmesi hedefleniyor.