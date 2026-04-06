Bursa’da yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması sonrası Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı. Yerine geçici olarak eski Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan gelişme, hem yerel yönetim hem de siyaset gündeminde geniş yankı buldu. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye yönetimi geçici olarak yeni bir isme teslim edildi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILDI

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Bozbey’in yerine, Bursa Vali Yardımcısı ve eski Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan geçici olarak görevlendirildi. Görevlendirme yazısı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla yayımlandı.

Kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince, belediye meclisi yeni bir başkan vekili seçene kadar tüm iş ve işlemlerin Hulusi Doğan tarafından yürütüleceği belirtildi.

BOZBEY HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRECİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “örgüt kurma”, “rüşvet”, “kara para aklama” ve “imar kirliliği” iddiaları gündeme geldi.

31 Mart’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Mustafa Bozbey, 4 Nisan’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı dosya kapsamında toplam 30 kişi tutuklanırken, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyada, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem’in de yer aldığı önceki bir soruşturma ile birleştirme yapıldığı öğrenildi.

BELEDİYE MECLİSİ KARAR VERECEK

Geçici görevlendirmenin ardından gözler şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne çevrildi. Meclisin önümüzdeki günlerde toplanarak başkan vekilini seçmesi bekleniyor.

Seçim yapılana kadar belediyedeki tüm idari süreçler Hulusi Doğan tarafından yürütülecek.

Bu gelişme, özellikle Alanya’da görev yapmış bir ismin büyükşehir yönetimine getirilmesi açısından dikkat çekti. İlçede görev yaptığı dönemde tanınan Doğan’ın, kriz sürecini nasıl yöneteceği merak konusu.

HULUSİ DOĞAN KİMDİR?

Hulusi Doğan, Türkiye’de uzun yıllardır çeşitli illerde görev yapmış bir mülki idare amiri olarak biliniyor. Özellikle Alanya Kaymakamlığı döneminde yaptığı çalışmalarla bölge halkı tarafından tanınan Doğan, son olarak Bursa’da önemli bir görevlendirmeyle yeniden gündeme geldi.

EĞİTİM VE KARİYERİ

Hulusi Doğan üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kaymakamlık mesleğine adım attı. Türkiye’nin farklı ilçelerinde görev yaparak idari tecrübe kazandı. Kaymakam adaylığı sürecinin ardından çeşitli ilçelerde görev aldı İçişleri Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar görev yaptı Farklı şehirlerde idari yönetim deneyimi edindi

ALANYA KAYMAKAMLIĞI DÖNEMİ

Doğan’ın adı özellikle Alanya Kaymakamlığı ile öne çıktı. Bu dönemde: Kamu hizmetlerinin koordinasyonunda aktif rol aldı Yerel yönetimlerle uyumlu çalışmalar yürüttü Turizm ve güvenlik başlıklarında idari süreçleri yönetti Alanya’da görev yaptığı süreçte hem kamu kurumlarıyla hem de vatandaşlarla kurduğu iletişimle bilinen bir isim oldu.

BURSA’DA YENİ GÖREV

Son gelişmelerle birlikte Hulusi Doğan: Bursa’da Vali Yardımcısı olarak görev yapıyordu İçişleri Bakanlığı kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne geçici olarak görevlendirildi Belediye meclisi yeni başkan vekilini seçene kadar görevini sürdürecek