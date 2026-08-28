Beşiktaş JK Kongre Üyesi olan ve aynı zamanda İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü ile İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürüten Özgür Subaşı, görüşmenin ardından Farnaz Alızadeh’ye özel bir sürpriz yaptı. Subaşı, üzerinde Alızadeh’nin isminin yer aldığı özel olarak hazırlanan formayı kendisine hediye etti.

“ANLAŞMA HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLSUN”

Gerçekleştirilen buluşma ve program çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Özgür Subaşı, Farnaz Alızadeh ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Subaşı, “Bugün oyuncu, sunucu ve sanatçı Farnaz Alızadeh Hanım ile güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Çekimlerimizi yaparak Gala TV’de yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Farnaz Alızadeh Hanım’a çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yaptığımız anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gala TV’de izleyiciyle buluşacak programla birlikte Subaşı ve Alızadeh’nin ekranlarda ortak bir çalışmaya imza atacağı belirtildi.