Antalya'nın Demre ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek popülasyonunda yaşanan artış, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı. Özellikle akşam ve gece saatlerinde sahil şeridi ile yerleşim yerlerinde artan şikayetler üzerine, bölgede kapsamlı bir vektörel ilaçlama seferberliği başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Vektörel İlaçlama Ekibi öncülüğünde yürütülen çalışmalara, yerel kurumlar da geniş çaplı destek veriyor. Üreme alanlarının kontrol altına alınması ve larva oluşumunun engellenmesi amacıyla mahalle araları ile açık alanlarda yoğun bir mesai harcanıyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA KİMLER DESTEK VERİYOR?

Demre Belediyesi, Demre Ziraat Odası Başkanlığı ve sivil gönüllülerin de dahil olduğu ortak bir saha çalışması yürütülüyor. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın açıklamasına göre, kurumlar arası iş birliği ile ilçe sakinlerinin daha sağlıklı bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor. Duran, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü mücadeleye sahada aktif olarak katıldıklarını ve dayanışmanın süreceğini bildirdi.

SİVRİSİNEK ARTIŞININ TEMEL NEDENİ NE?

Akdeniz sahil şeridinde yaz aylarında artan nem ve sıcaklık oranları, sivrisineklerin üreme hızını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, belediye ekiplerinin yürüttüğü kimyasal ve biyolojik mücadelenin yanı sıra, vatandaşların ev çevrelerinde su birikintisi oluşturabilecek saksı ve kapları boşaltmasının da vektörel mücadelede kritik önem taşıdığını aktarıyor.