ALANYA Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, ilçedeki üretim faaliyetleri, sektörün ihtiyaçları ve üreticilerden gelen talepleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Komisyon Başkanı Nazmi Zavlak başkanlığında gerçekleştirilen olağan toplantıya komisyon üyeleri katıldı.

GÜNDEM TARIM VE HAYVANCILIK TALEPLERİ

Toplantıda, Alanya genelinde sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumu ele alındı. İlçenin farklı bölgelerinden üreticiler tarafından iletilen talep ve beklentiler değerlendirilirken, sektörün karşı karşıya olduğu ihtiyaçlara yönelik yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Alanya'nın sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve tarım ile hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

ÜRETİCİYE DESTEK MESAJI

Komisyon toplantısına ilişkin Alanya Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, kentin tarımsal ve hayvansal üretim gücünü artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Üreticilerin ihtiyaç ve taleplerinin yakından takip edilmeye devam edileceği ifade edildi.

Tarım ve hayvancılığın Alanya'nın ekonomik ve kırsal kalkınmasındaki önemine dikkat çekilirken, üreticilerin yanında olmaya ve üretimi desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.