Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni kullanan sivil araç sahipleri için yeni bir ödeme kolaylığı hayata geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antalya Ulaşım A.Ş.'nin yaptığı açıklamaya göre, otogar otoparkından çıkış yapan araçlar artık ödemelerini Antalyakart kullanarak gerçekleştirebilecek.

Şehir içi toplu taşımada yaygın olarak kullanılan Antalyakart'ın otopark sistemine entegre edilmesi, sürücülerin nakit para arama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Mevcut kart bakiyeleri üzerinden hızlıca yapılabilen bu işlem sayesinde, özellikle yoğun saatlerde gişelerde oluşan araç kuyruklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GİŞELERDE BEKLEME SÜRESİ KISALACAK

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Antalya Otogarı gişelerinde Antalyakart'la ödeme yapmak çok kolay" notuyla paylaşılan duyuru, otopark çıkışlarındaki trafik akışını hızlandırmayı amaçlıyor. Yeni sistem, alternatif ödeme arayışından kaynaklanan zaman kaybını en aza indirerek terminal içi sirkülasyonu rahatlatıyor.

UYGULAMA SÜRÜCÜLERE HANGİ KOLAYLIKLARI SAĞLIYOR?

Otogara yolcu bırakmak veya karşılamak için gelen vatandaşlar, yanlarında bozuk para veya nakit bulunmasa dahi günlük hayatta kullandıkları toplu taşıma kartıyla otopark ücretini pratik bir şekilde ödeyebiliyor. Bu teknolojik entegrasyon, akıllı şehir uygulamaları kapsamında ulaşıma dair ödeme altyapılarının tek bir kart üzerinde birleştirilmesi açısından da önem taşıyor.