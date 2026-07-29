Demre Belediyesi tarafından daha önce duyurulan sözleşmeli personel alım süreci durduruldu. 29 Temmuz 2026 tarihli ve 33324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belediyenin ilk defa atanmak üzere açtığı 4 kişilik kadro ilanı yürürlükten kaldırıldı. İptal kararının gerekçesine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

KARARIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Belediyenin iptal kararı sonrası, başvuru hazırlığındaki mühendis ve mimar adaylarının süreci belirsizliğe girdi. Yeni bir personel alım ilanının yayımlanıp yayımlanmayacağı veya kadroların farklı bir tarihte tekrar açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. İlgili kurumdan veya Resmi Gazete üzerinden yeni bir duyuru yapılana kadar başvuru işlemleri kapalı kalacak.

İPTAL EDİLEN KADROLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYORDU?

Söz konusu alım süreci, ilk olarak 19 Temmuz 2026 tarihli ve 33314 sayılı Resmi Gazete'de duyurulmuştu. İlanda, Demre Belediyesi bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere teknik personel aranıyordu.

İptal edilen ilandaki kontenjanlar ve KPSS şartları şu şekildeydi: KPSS P3 türünden en az 55 puan şartıyla 1 Harita Mühendisi / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi / Geomatik Mühendisi, en az 60 puan şartıyla 2 İnşaat Mühendisi ve en az 70 puan şartıyla 1 Mimar kadrosu açılmıştı. Başvuran adayların puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılması planlanırken, yayımlanan yeni kararla birlikte tüm süreç sonlandırılmış oldu.