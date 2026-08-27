ALANYA’DA Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversite öğrencilerinin barınma taleplerini karşılayacak yurt başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden erişime açtı. Tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek başvurular, 29 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Üniversitesi’ni kazanarak kente gelecek olan binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi için başvuru süreci başlarken, gözler ilçedeki yurt kapasitesine çevrildi. Öte yandan 17 bini aşkın üniversitelinin bulunduğu Alanya’da 2026 YKS ile ALKÜ’ye yerleşen öğrenci sayısının 2 bin 640 olduğu öğrenildi.

KILDIRGICI: TOPLAM KAPASİTE 6 BİN 275 KİŞİ

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze bağlı öğrenci yurtları, Alanya’da üniversite eğitimi gören gençlerimize güvenli, konforlu ve nitelikli barınma imkânı sunmaktadır. İlçemizde hizmet veren Alanya Yurdu bin 966, Damlataş Yurdu 574, Terken Hatun Yurdu bin 615 ve Alaaddin Keykubat Yurdu 2 bin 120 öğrenci kapasitesine sahip olup, mevcut dört yurdumuzun toplam kapasitesi 6 bin 275 kişidir. Yurtlarımızda öğrencilerimize barınma hizmetinin yanı sıra; konforlu öğrenci odaları, sağlıklı ve dengeli beslenmelerine yönelik kahvaltı ve yemek hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere birçok alanda imkân sunulmaktadır.”

CİKCİLLİ YERLEŞKESİ DE HİZMETE GİRECEK

Alanya’da yapımı devam eden ve öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak Cikcilli yerleşkesi hakkında da bilgi veren Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, “Cikcilli Yerleşkesi’nde ise 2 bin 34 öğrenci kapasiteli yeni KYK yurdunun yapımı sürmekte olup yurdun, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hizmete açılması planlanmaktadır. Yeni yurdun faaliyete geçmesiyle birlikte barınma kapasitesinin artırılması ve yeni eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarına başvuran tüm öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir” dedi. Cikcilli yurdunun açılmasıyla birlikte Alanya’da öğrenciler için barınma sorununun en aza ineceğine dikkat çeken Müdür Kıldırgıcı, “Cikcilli Yerleşkesi KYK Yurdu’nun hizmete açılmasıyla Alanya’daki öğrenci barınma altyapısı daha da güçlenecek; üniversite eğitimi için Alanya’yı tercih eden gençlerimize daha geniş ve nitelikli barınma imkânı sunulacaktır” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER OTOGARDA KARŞILANACAK

Alanya’ya gelen öğrencilerin yurtlarına giderken sorun yaşamaması adına otogarda karşılanacağını belirten Müdür Kıldırgıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Alanya’ya gelen öğrencilerimizin ulaşım konusunda mağduriyet yaşamamaları amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da otogarda karşılanarak kalacakları yurtlara ulaşımları sağlanacaktır. Böylece öğrencilerimizin Alanya’ya geliş ve yurtlara yerleşme süreçlerinin güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.”

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA ALINIYOR

Yurt başvuruları hiçbir fiziki evrak gerekmeden tamamen e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında beyan edilen aile geliri, başarı puanı ve özel durumlar kamu veri tabanları üzerinden teyit ediliyor. Merkezi değerlendirme sonrasında asil ve yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (gsb.gov.tr) ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için belirtilen süre içinde yurt ücretini yatırıp taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

'HİÇBİR ÖĞRENCİ AÇIKTA KALMAYACAK'

Alanya'daki kamu ve özel öğrenci konaklama imkânlarına ilişkin Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulunan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Cikcilli Mahallesi'ndeki yurdun yeni döneme yetişeceğini ve ilçede bugüne kadar hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamadığını ifade etti.

Tavlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zamana kadar Alanya'yı tercih eden hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmadık; bundan sonra da ek yerleştirmeyle gelen öğrencilerimiz dâhil kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yeni dönemde yeni yurdumuz da öğrencilerimizin hizmetine açılacak."

(Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)

Kaynak: Haber Merkezi