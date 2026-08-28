Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklentileri şekillendi. Matriks Haber tarafından yayımlanan ve 7'si yabancı toplam 26 aracı kurum ile bankanın katıldığı ankete göre, ekonomistler eylül ayında politika faizinin yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.

Tahminini paylaşan 20 uzmandan 18'i haftalık repo faizinde değişikliğe gidilmeyeceğini belirtirken, 2 ekonomist 100 baz puanlık bir indirimle oranın yüzde 36,00'ya çekileceğini tahmin etti. Ankette borç alma ve borç verme faizlerinin de sırasıyla yüzde 35,50 ile yüzde 40,00 bandında korunacağı yönünde görüş birliği oluştu.

YILIN KALANI İÇİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, eylül ayını pas geçmesi beklenen Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğinde gevşeme adımları atacağı görüşünde birleşiyor. Yılın kalanındaki iki toplantıya (22 Ekim ve 10 Aralık) ilişkin beklentilerini paylaşan 12 katılımcıdan 10'u iki kez, 2'si ise bir kez faiz indirimi yapılacağını aktardı. Bu doğrultuda 2026 yıl sonu gösterge faiz beklentisi yüzde 35,00 seviyesinde sabit kalırken, tahmin aralığı yüzde 34,00 ile yüzde 37,00 arasına daraldı. 2027 sonu faiz öngörüsü ise yüzde 27,00 olarak belirlendi.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ RİSKLER NELER?

Faiz indirim beklentilerine karşın, enflasyon tahminlerinde yapılan sınırlı yukarı yönlü revizyon dikkat çekiyor. Ekonomistlerin 2026 sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 29,00'dan yüzde 29,50'ye, 2027 sonu beklentisi ise yüzde 22,00'den yüzde 23,00'e yükseldi. İç talepteki daralma ve hizmet enflasyonundaki yavaşlama dezenflasyon sürecini desteklese de, uzmanlara göre jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki belirsizlikler enflasyon üzerindeki temel riskleri oluşturmaya devam ediyor. Banka, 12 Kasım 2026 tarihinde yayımlayacağı yılın son enflasyon raporunda bu risklere ilişkin güncel projeksiyonlarını piyasalarla paylaşacak.