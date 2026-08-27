ALANYA’DA safari turu yapan aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, bugün Alanya’nın Sapadere bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü H.E., güzergah üzerinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir araca yol vermek istedi. Sürücünün yaptığı manevra sırasında kontrolden çıkan safari aracı yol kenarına doğru kaymaya başladı.

3 METRE AŞAĞIYA KAYARAK DEVRİLDİ

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yaklaşık 3 metre aşağıya kayarak devrildi. Safari aracının ağaçlık ve engebeli alana devrilmesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan sürücü ve yolcuların kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ VE 10 YOLCU YARALANDI

Kazada safari aracının sürücüsü H.E. ile araçta bulunan 10 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği bölgenin engebeli ve ağaçlık olması nedeniyle ekiplerin çalışmaları dikkatli şekilde yürütüldü.

YOLCULARIN ALMAN VATANDAŞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Safari aracında bulunan 10 yolcunun Afgan asıllı Alman vatandaşları olduğu öğrenildi. Alanya’da safari turuna katılan turistlerin yaşanan kazanın ardından sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, safari aracının yoldan çıkmasına ilişkin detayların belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İlk bilgilere göre kazanın, sürücü H.E.’nin karşı yönden gelen araca yol vermek amacıyla manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.(Mehmet AL)