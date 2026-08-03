Antalya'nın Kaş ilçesine Gömbe'den içme suyu taşıyan ana isale hattında meydana gelen patlama, Kaş ve Demre ilçelerinde geniş çaplı su kesintisine yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki arızayı gidermek için acil onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hat üzerindeki basınç kaybı ve patlama sebebiyle onlarca mahallede su kesintisi ve düşük basınç sorunları yaşanıyor. Sahadaki ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken, onarım çalışmalarının 3 Ağustos 2026

Pazartesi günü akşam saatlerinde tamamlanması hedefleniyor.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENDİ?

Kesintiden en çok etkilenen ilçe Kaş oldu. Dirgenler, Kasaba, Karadağ, Kemer, Çataloluk, Uğrar, Ahatlı, Gökçeyazı, Sarılar, Çerler, Belkonak, Sarıbelen, Sahil Kılıçlı, Sahil Barak, Gökçeören, Hacıoğlan, Pınarbaşı, Çeşme, Çukurbağ, Ağullu, Belenli ve Bayındır mahallelerine su verilemiyor. Demre ilçesinde ise Yavu, Gürses, Çevreli ve Davazlar mahallelerinde basınç düşüklüğü ve kesintiler gözlemleniyor.

SULAR NE ZAMAN VE NASIL GELECEK?

Yetkililer, onarım tamamlandıktan sonra suyun şebekeye aniden değil, kademeli olarak verileceğini aktardı. Boşalan borularda ani basınç yüklenmesinin yeni patlamalara yol açmaması için uygulanan bu teknik zorunluluk nedeniyle, yüksek kesimlerdeki abonelerin suya tam tazyikle ulaşması daha uzun sürebilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına mevcut sularını idareli kullanmaları ve şebeke normale dönene kadar musluklarını kontrollü açmaları önem taşıyor.