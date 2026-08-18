Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayından geçen 4 ayrı imar planı değişikliği, Planlama Şube Müdürlüğü panosunda askıya çıkarıldı. Resmi duyuruya göre, söz konusu kararlar Demre ve Elmalı ilçelerindeki çeşitli mahalleleri kapsıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Haziran 2026 tarihli toplantısında kabul edilen ve 5 Ağustos 2026 tarihinde bakanlıkça onaylanan kararlarla birlikte, Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde parsel kullanımları yeniden düzenlendi. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğiyle, 258 ada 1 parsel "Gelişme Konut Alanı" statüsünden çıkarılarak "Belediye Hizmet Alanı"na dönüştürüldü. Aynı bölgede yer alan 307 ada 1 parselin bir bölümü ise belediye hizmet alanı vasfından çıkarılıp gelişme konut ve park alanı olarak yeniden planlandı.

ELMALI'DA İLK EVİM PROJESİ İÇİN YENİ ADIM

Elmalı ilçesinde ise odak noktası dar gelirli vatandaşlara yönelik konut üretim alanları oldu. Gökpınar Mahallesi sınırları içerisinde, "İlk Evim Arsa Projesi" dahilinde ilan edilen Gecekondu Önleme Bölgesi için 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli yeni planlar hazırlandı. Ek olarak, Gündoğan Mahallesi'nde de aynı proje kapsamında 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı oluşturuldu.

Yetkililerin aktardığına göre, bu planlamalar aracılığıyla bölgede yeterli sosyal donatı alanlarına sahip, altyapısı çözülmüş sağlıklı yaşam alanlarının inşa edilmesi hedefleniyor.

ASKI SÜRECİNDE VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Duyurusu yapılan plan değişikliklerinin tamamı, yerel gazetede yayımlandığı tarihten itibaren tam 30 gün boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda vatandaşların ve paydaşların incelemesine açık tutulacak. İmar mevzuatının sunduğu pratik çerçeveye göre, bu bir aylık süre zarfında mülk sahiplerinin veya bölge sakinlerinin planlara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Sürecin sonunda herhangi bir itiraz dosyası sunulmaması durumunda planlar mevcut haliyle kesinleşerek yürürlüğe girecek. Belediye yetkilileri, panoya asılan bu ilanın yasa gereği bölgedeki tüm ilgililere resmi tebligat niteliği taşıdığını bildirdi.