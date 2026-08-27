BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki kritik rövanş mücadelesinde Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta aldığı 3-0’lık galibiyetle Litvanya’ya önemli bir avantajla giden siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi biletini almak için sahaya çıkacak.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kauno Zalgiris-Beşiktaş karşılaşması 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Kritik mücadele Litvanya’daki Dariaus Gireno Stadı’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Böylece karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler herhangi bir ücretli üyeliğe ihtiyaç duymadan mücadeleyi takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 3-0 KAZANDI

Siyah-beyazlılar, İstanbul’da oynanan play-off turu ilk karşılaşmasında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Beşiktaş, Litvanya deplasmanında avantajını koruyarak turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Kauno Zalgiris’in eşleşmeyi çevirmesi durumunda ise siyah-beyazlıların Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA 264. MAÇINA ÇIKIYOR

Kauno Zalgiris karşılaşması aynı zamanda Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki 264. mücadelesi olacak.

Siyah-beyazlılar bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 263 karşılaşmada 102 galibiyet ve 50 beraberlik elde ederken, 111 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken kalesinde 395 gol gördü.