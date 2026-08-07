Demre'de yaşayan 38 yaşındaki Arif Yapıcı'nın oğlu Kerem Yapıcı, kas erimesi olarak da bilinen DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Valilik izniyle yürütülen yardım kampanyasında şu ana kadar yüzde 46'lık dilime ulaşıldığı bildirildi.

Teşhisi 3 yaşında konulan ve 8 yaşına kadar yaşıtları gibi oynayabilen Kerem'in durumu, hastalığın ilerlemesiyle ağırlaşmaya başladı. Merdiven çıkmakta ve koşmakta zorlanan çocuğun eğitimine evde devam ediliyor. Baba Arif Yapıcı'nın aktardığına göre, ailenin yüksek tedavi masraflarını tek başına karşılama imkanı bulunmuyor.

ZAMANLA YARIŞ SÜRÜYOR

Hastalığın her geçen gün kasları daha da zayıflattığını belirten baba Yapıcı, tedaviye erken ulaşmanın Kerem'in geleceği için kritik olduğunu vurguladı. "Umut paylaştıkça büyür" diyen Yapıcı, hayırseverlerden kampanyaya destek olmalarını talep etti.

DMD HASTALIĞI NEDİR VE NEDEN KRİTİK?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), genellikle çocukluk çağında belirti veren ve kasların giderek zayıflamasına yol açan ilerleyici genetik bir hastalıktır. Bu tür vakalarda kas yıkımı hızla arttığı için tedaviye erken erişim, hastanın yaşam kalitesini ve süresini doğrudan etkiliyor.

En büyük hayalinin babası gibi kaptan olup denizlere açılmak olduğunu söyleyen Kerem Yapıcı ise yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirtti. Sesinin duyulmasını isteyen küçük çocuk, hayallerine kavuşabilmek için kamuoyundan destek çağrısında bulundu.