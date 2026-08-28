İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda Manifest olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akış'ın savcılık işlemleri gerçekleştirildi. Savcılık, Akış'ı "müstehcenlik" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında, Tolga Akış'ın çeşitli tarihlerde Manifest grubunun konserlerini organize ettiği ve grubun faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmadan söz konusu içeriklere erişebildiği yönünde değerlendirmede bulunuldu.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Tolga Akış hakkında karar verildi. Akış, "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.