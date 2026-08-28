Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın sahil şeridinde yer alan Kaş ile Manavgat arasındaki deniz sahası için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 29 Ağustos Cumartesi günü gece yarısından itibaren kuzey yönlerden şiddetli rüzgar etkili olacak.

Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, rüzgarın şiddetinin 6 ila 8 kuvvetine, hızının ise saatte 50 ile 75 kilometre arasına ulaşması öngörülüyor. Fırtınalı havanın gece 00.00'da başlayıp aynı gün saat 15.00'e kadar bölgede hakim olması bekleniyor. Rüzgarın öğleden sonra kademeli olarak etkisini yitireceği bildirildi.

DENİZCİLER İÇİN RİSK UYARISI

Özellikle Kaş, Kalkan, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat açıklarında seyredecek deniz araçları için risk seviyesi yükseliyor. Yetkililer, balıkçıların ve denizcilerin belirtilen saat diliminde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sefer planlamalarını gözden geçirmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarıyor.