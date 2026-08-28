Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ve Lara sahillerinde hayata geçirilen engelsiz plaj uygulaması, bu sezon da binlerce kişiye denize girme imkanı sundu. Bedensel, görme ve işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ücretsiz tesislerden yıl içinde toplam 45 bin vatandaş yararlandı.

Plajlarda bedensel engelliler için özel denize iniş rampaları, görme engelliler için hissedilebilir kılavuz yüzeyler ve işitme engelliler için görsel yönlendirme levhaları yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar'ın aktardığına göre, bu donanımlar sayesinde pek çok birey refakatçi desteğine ihtiyaç duymadan denize ulaşabiliyor. Gerekli durumlarda ise alanda görevli cankurtaranlar ve plaj personeli anında destek sağlıyor.

ULUSLARARASI SERTİFİKALI HİZMET

Tesislerin uluslararası erişilebilirlik sertifikasına sahip olması, sadece kentte yaşayanların değil, şehir dışından gelenlerin de Antalya'yı tercih etmesinde önemli bir etken oluyor. İstanbul'dan tatil için gelen İnci Karabulut gibi ziyaretçiler, personelin özverili çalışmalarından ve plajın sunduğu imkanlardan dolayı özellikle bu bölgeleri rotalarına ekliyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlardan Gunda Demiröz de tesislerdeki erişim kolaylığına dikkat çekerek, denize rahatça girebildiklerini ve sunulan ücretsiz hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Uygulama, bölgedeki engelsiz turizm altyapısının güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor.