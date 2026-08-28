​Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu öncülüğünde gerçekleştirilen Ankara ziyareti, hem zaferin coşkusunu hem de gelecek dönemin stratejik planlamalarını bir araya getirdi.

​ZAFER HAFTASININ ÖNEMİ VE ANITKABİR ZİYARETİ

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan ADD Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu: "​30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biridir. Büyük Zafer; sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda emperyalist kuşatmaya karşı aklın, inancın ve vatan sevgisinin zaferidir. ADD Alanya Şubesi, bu tarihi mirasın kilit taşlarından biri olan Zafer Haftası'nda Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılığını bir kez daha tazeledi. Heyet olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarını koruma kararlılığımızı bir kez daha haykırdık" ifadelerini kullandı.

​GENEL MERKEZ İLE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

​Anıtkabir ziyareti sonrasında ADD Genel Merkezi'ne geçen Alanya heyeti, Genel Başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin güncel siyasi gündemi, Atatürkçü düşünce ekseninde yürütülen çalışmalar ve yerel düzeyde atılacak adımlar masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, dernek faaliyetlerinin güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı.

​CUMHURİYET BALOSU İÇİN GENEL BAŞKAN'DAN SÖZ ALINDI

​Ziyaretin en sevindirici gelişmelerinden biri de Alanya'da düzenlenecek olan büyük etkinlik için atılan adım oldu. Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, 28 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan geleneksel Cumhuriyet Balosu'na katılması için Genel Başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt'u davet etti. Daveti memnuniyetle kabul eden Bozkurt, baloya katılacağının sözünü verdi.

​ALANYA'DA CUMHURİYET COŞKUSU ERKEN BAŞLIYOR

​ADD Alanya Şubesi, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerini yaşatmak ve bu coşkuyu tüm kente yaymak amacıyla hazırlıklarını hızlandırdı. Şube yönetimi, 28 Ekim tarihinde Alanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden anlamlı ve coşkulu etkinlikler gerçekleştirileceğini müjdeledi. Düzenlenecek kültürel programlarla Alanya halkı Cumhuriyet bilinciyle buluşacak; zaferin ve özgürlüğün gururu sokaklarda, salonlarda hep birlikte yaşanacak.



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