Alanya’da bir otelin inşaat işlerini üstlenen Arjtek İnşaat’ta çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle otelin önünde oturma eylemi yaptı. Edinilen bilgiye göre Güller Pınarı Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı otelde yürütülen inşaat çalışmalarının tamamlanmasına rağmen yüklenici şirkete yapılması gereken ödemenin geciktiği öne sürüldü.

İddiaya göre Arjtek İnşaat, otelden alacağını tahsil edememesi nedeniyle bünyesinde çalışan işçilerin yevmiyelerini zamanında ödeyemedi. Ücretlerini bekleyen çalışanlar ise yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi talebiyle çalışma yaptıkları otelin girişinde bir araya gelerek beklemeye başladı. Taraflar arasındaki ödeme uyuşmazlığının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖDEME ZİNCİRİ İŞÇİYE KADAR UZANABİLİYOR

İnşaat ve yenileme işlerinde otel veya yatırımcı ile ana yüklenici, alt yüklenici ve işçiler arasında birbirine bağlı bir ödeme zinciri bulunabiliyor. Hakediş veya sözleşmeden kaynaklanan ödemelerde yaşanan anlaşmazlıklar, yüklenici şirketlerin nakit akışını bozarak çalışanların ücretlerine kadar yansıyabiliyor. Ancak yüklenici ile iş sahibi arasındaki ticari alacak anlaşmazlığı ile işçinin ücret alacağı hukuken ayrı değerlendirilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMESİ YASAL YÜKÜMLÜLÜK

4857 sayılı İş Kanunu, çalışanların ücretlerinin ödenmesine ilişkin temel kuralları açık biçimde düzenliyor. Kanuna göre ücret en geç ayda bir ödenirken, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücretini alamayan çalışan iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor. Kanunda ayrıca gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Kanunu'na ilişkin bilgilendirmelerinde de ücretini süresinde alamayan çalışanların yasal haklarına işaret ediliyor. Mevzuat kapsamında iş görmekten kaçınma hakkını kullanan çalışanların iş sözleşmelerinin yalnızca bu nedenle feshedilemeyeceği, yerlerine yeni işçi alınamayacağı ve söz konusu işlerin başkalarına yaptırılamayacağı belirtiliyor.

İŞÇİLER HANGİ YOLLARA BAŞVURABİLİR?

Ücret alacağı konusunda anlaşmazlığın çözülememesi halinde çalışanlar yasal başvuru yollarını kullanabiliyor. İşçi alacağı ve tazminatı taleplerinde dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması genel olarak dava şartı niteliğinde bulunuyor. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde uyuşmazlık iş mahkemesine taşınabiliyor. Çalışanların süreçte iş sözleşmesi, banka kayıtları, ücret bordroları ve çalışma süresini ortaya koyabilecek diğer belgeleri muhafaza etmesi önem taşıyor.

ALANYA'DA BENZER ÜCRET TARTIŞMALARI DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Turizm ve inşaat sektörlerinin iç içe geçtiği Alanya’da çalışanların ücret ve çalışma koşullarına ilişkin uyuşmazlıklar zaman zaman kamuoyuna yansıyor. 2025 yılında Konaklı’daki bir otelin çalışanları maaş ve sigorta konusunda sorun yaşadıklarını öne sürerek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Ağustos 2026’da ise Cikcilli Mahallesi’nde yapımı devam eden bir otelde çalışan bir işçinin ücretini alamadığı iddiasıyla gerçekleştirdiği eylem nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Bu örnekler, turizm yatırımlarındaki yüklenici-alt yüklenici ilişkilerinde ücret ödemelerinin düzenli yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TURİZM VE İNŞAAT ALANYA'DA BİRBİRİNE BAĞLI İKİ SEKTÖR

Alanya’da konaklama tesislerinin yeni yatırımları, renovasyon çalışmaları ve sezon öncesi hazırlıkları inşaat sektörüne önemli bir iş alanı oluşturuyor. Kentte geçmiş yıllarda turizm ile inşaat sektörleri arasında çalışan konusunda rekabet yaşandığı da sektör temsilcilerinin açıklamalarına yansımıştı. Bu nedenle otel yatırımlarında ortaya çıkan ticari ödeme anlaşmazlıkları yalnızca yatırımcı ve yüklenici firmaları değil, işin son halkasında bulunan çalışanları da doğrudan etkileyebiliyor.

GÖZLER TARAFLAR ARASINDAKİ ÖDEME SÜRECİNDE

Güller Pınarı Mahallesi’ndeki otelin önünde bekleyen Arjtek İnşaat çalışanlarının temel talebinin biriken ücretlerinin ödenmesi olduğu belirtildi. Otel yönetimi ile yüklenici şirket arasındaki ödeme konusunda taraflardan ayrıntılı bir açıklama bulunmazken, işçilerin alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin de doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı. Yaşanan uyuşmazlığın taraflar arasında yapılacak görüşmelerle mi yoksa yasal süreç üzerinden mi çözüleceği önümüzdeki süreçte netleşecek.