Alanya’da bir döviz bürosunda yaşanan silahlı soygun girişimi, iş yeri sahibinin şüpheliyle karşı karşıya gelmesiyle arbedeye dönüştü. Olay, gece saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İş yerinde bulunan Y.E.’nin yanına gelen kimliği belirsiz, maskeli ve silahlı şüpheli, kasadaki paraların kendisine verilmesini istedi.

İŞ YERİ SAHİBİYLE ARBEDEYE GİRDİ

Silahlı şüphelinin para talebinin ardından Y.E. ile şüpheli arasında arbede çıktı. Yaşanan boğuşma sırasında iş yeri sahibi yüzüne aldığı darbe sonucu yaralandı. Şüpheli ise kasadan herhangi bir para alamadan iş yerinden çıkarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

POLİS DELİL VE KAMERA İZİNİN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda ayrıntılı çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bu tür soruşturmalarda olay yerindeki fiziksel bulguların yanı sıra iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından elde edilebilecek görüntüler de soruşturmanın önemli parçaları arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki kriminal birimler, gerekli durumlarda video ve fotoğraflar üzerinde görüntü karşılaştırması ve teknik inceleme yapabiliyor.

“ÜSTÜNE ATLAMAYA ÇALIŞTIM, SİLAHINI DOĞRULTTU”

Olay sırasında yan tarafta bulunan esnaf Deniz Demez (42), içeriden sesler gelmesi üzerine döviz bürosuna doğru yöneldiğini anlattı. Demez, iş yeri sahibini yerde gördükten sonra kaçan kişinin üzerine atlamaya çalıştığını ancak şüphelinin silahını kendisine doğrulttuğunu söyledi. Bunun ardından şüphelinin bölgeden uzaklaştığını belirten Demez, polisi aradığını ve kısa süre sonra ekiplerin olay yerine geldiğini ifade etti. Demez ayrıca şüphelinin yüzünün maskeli olduğunu, genç göründüğünü ve ellerinde eldiven bulunmadığını söyledi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Polisin, maskeli ve silahlı şüphelinin kaçış güzergâhının ve kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışması devam ediyor. Olayın meydana geldiği iş yeri ve yakın çevresinden elde edilebilecek görüntüler ile olay yerindeki kriminal bulguların soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.