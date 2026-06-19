Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, siyasi süreçlerde yaşanan baskılara dikkat çekti.

BirGünTV'de Timur Soykan'ın sunduğu programa katılan Özel'in açıklamalarına göre, Başkan Böcek uzun süredir sistemli bir tehdit altında bulunuyor. Böcek'in 105 günlük yoğun bakım sürecini hatırlatan Özel, o dönemde kendisine destek veren tek ismin kendisi olduğunu ifade etti. Özel, Böcek'in iradesinin mal varlığına el konulma tehditleri ve ailesi üzerinden yürütülen şantajlarla kısıtlandığını, bu durumun bir mecburiyet yarattığını öne sürdü.

HELALLEŞME İÇİN AÇIK KAPI

Moderatörün helalleşme sorusunu yanıtlayan Özel, sürecin bitiminde Böcek'in kendisine gelerek yaşadığı zorlukları ve ailesine yapılanları anlatması durumunda helalleşmekten geri durmayacağını aktardı. Özel'in bu yaklaşımı, Böcek'in şahsi tutumundan ziyade karşı karşıya kaldığı baskı mekanizmasına odaklandığını gösterdi. Avukatlar aracılığıyla iletilen mesajların da bu süreçte etkili olduğu bildirildi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANINA SERT TEPKİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki ılımlı tavrının aksine Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için sert ifadeler kullandı. Yalım'ın partiyi ve kendisini hedef alan asılsız iddialarda bulunduğunu savunan Özel, bu isme hakkını kesinlikle helal etmeyeceğini vurguladı. Özel, Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin kurgu olduğunu ve 4-5 Kasım kurultayındaki kampanya fonuyla hiçbir ilgisi bulunmadığını duyurdu.

ANTALYA SİYASETİNDEKİ YANSIMALARI NELER?

CHP liderinin, Antalya'nın en üst düzey yerel yöneticisi hakkındaki şantaj ve tehdit iddiaları, bölge siyasetinde dikkatle izleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin idari süreçlerinin ve siyasi dengelerinin, söz konusu baskı iddialarından nasıl etkileneceği kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sokaktaki seçmenin nabzını tutmaya devam edeceğini belirten Özel, partisine yönelik operasyonların boşa çıkacağını sözlerine ekledi.