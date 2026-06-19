Antalya Kumluca’da yaşayan Selvihan Özdemir, 2024 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlandığını söyledi. İlk olarak Kumluca Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Özdemir, MR randevusunun ileri bir tarihe verilmesi üzerine özel hastaneye yöneldiğini anlattı.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle Kumluca’daki özel bir hastaneye gittiğini ifade eden Özdemir, burada görüştüğü doktorun ameliyatı gerçekleştirebileceğini söylediğini ve bu nedenle operasyonu kabul ettiğini belirtti.

AMELİYAT SONRASI FARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Özdemir’in iddiasına göre doktor, ameliyat öncesinde sol bacağına işaret koydu. Kendisine bağ ve doku nakli yapılacağının söylendiğini belirten genç kadın, bu nedenle sol bacağından parça alınacağını düşündüğünü ifade etti.

Ameliyat sonrasında serviste sol bacağında yoğun ağrı hissettiğini anlatan Özdemir, kontrol edildiğinde işlem yapılan bacağın aslında sağlıklı olan sol bacağı olduğunu fark ettiklerini öne sürdü.

Özdemir, doktorla yapılan görüşmede ilk etapta yanlışlık kabul edilmediğini, daha sonra ise hatanın kabul edildiğini ve tedavi masraflarının karşılanacağına ilişkin tutanak düzenlendiğini iddia etti.

BİR AY İÇİNDE İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Yanlış operasyonun ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini söyleyen Özdemir, yaklaşık iki hafta sonra bu kez rahatsızlığın bulunduğu sağ dizinden ameliyat edildiğini belirtti.

Bir ay içinde iki ayrı operasyon geçirdiğini ifade eden genç kadın, uzun süre günlük yaşamını tek başına sürdüremediğini, ailesinin desteğine ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte işini kaybettiğini söyledi.

“İKİ BACAĞIMDA DA SORUN YAŞIYORUM” İDDİASI

Yanlış ameliyat edildiğini öne sürdüğü sol bacağında da sağlık sorunları oluştuğunu savunan Özdemir, artık koşamadığını, uzun süre ayakta kaldığında ağrı ve şişlik yaşadığını dile getirdi.

Özdemir, özellikle soğuk havalarda şikayetlerinin arttığını, uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkmakta zorlandığını ve dizlerini eski rahatlığıyla kullanamadığını söyledi.

ADLİ TIP RAPORU SONRASI DAVA AÇILDI

Olayın ardından hukuki süreç başlatan Özdemir, soruşturma aşamasında eksik evrak nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Daha sonra aldığı adli tıp raporuyla yeniden harekete geçtiğini ifade eden genç kadın, doktor ve sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtığını açıkladı.