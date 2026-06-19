Antalya Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre 07 BUA 470 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yola savruldu.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası hasar gören motosiklet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.