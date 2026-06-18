Antalya genelinde son günlerde 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından beklenen yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırması öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmasını istedi.

ALANYA VE MANAVGAT'TA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteorolojik uyarıya göre yağışlardan etkilenmesi beklenen ilçeler arasında Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Konyaaltı, Kemer, Serik, Korkuteli, Elmalı, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş da bulunuyor.

Özellikle Alanya ve Manavgat'ta öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişlerinin yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Yağışların kısa sürede etkisini artırabileceği belirtilirken, sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması istendi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ BULUNUYOR

Meteoroloji uzmanları, kuvvetli yağışlarla birlikte şu risklere karşı uyarıda bulundu:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Kuvvetli rüzgâr

Ulaşımda aksamalar

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan vatandaşların ve düşük kotlu alanlarda yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteorolojik değerlendirmeye göre kuvvetli yağışların 19 Haziran Cuma günü saat 12.00 civarında başlaması ve akşam saat 21.00'e kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, güncel hava durumu tahminlerinin takip edilmesini ve olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor.