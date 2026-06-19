Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Mersin'de 2022 yılında dünyaya gelen ve bilier atrezi (doğuştan safra yolları yokluğu) tanısı konulan Bulut bebeğin ailesi, tıbbi ihmal iddiasıyla başlattıkları hukuk mücadelesinde dört yıldır sonuç bekliyor. Akdeniz Üniversitesi'nde başarılı bir karaciğer nakli geçiren bebeğin ailesi, soruşturmanın hızlandırılması için yetkililere seslendi.

Ev hanımı Elif Koç (33) ve Serkan Koç (33) çiftinin bebekleri, doğumdan kısa süre sonra sarılık belirtileri gösterdi. Ailenin iddiasına göre, başvurdukları özel hastanede durumun normal olduğu belirtilerek taburcu edildiler. Ancak 24 günlükken şikayetleri artan Bulut bebek, Diyarbakır'da 10 gün tedavi gördükten sonra Ankara'ya sevk edildi. Burada yapılan detaylı tetkiklerde bebeğe bilier atrezi teşhisi konuldu ve acil organ nakli kararı alındı.

ANTALYA'DA HAYATA TUTUNDU

Aile fertlerinin donör olamaması üzerine Malatya'dan gönüllü olan Safiye Badas'ın dokusu uyumlu bulundu. Temmuz 2022'de Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, Rektör Özlenen Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla Bulut bebeğe karaciğer nakledildi. Üç gün yoğun bakımda, yaklaşık 15 gün serviste tedavi gören bebek, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

4 YILLIK HUKUKİ SÜREÇ NEDEN UZADI?

Erken teşhisin hayati önem taşıdığı yenidoğan sarılığı vakalarında, tıbbi ihmal iddialarının resmi sağlık kayıtları üzerinden hızla incelenmesi hasta hakları açısından büyük önem taşıyor. Aile, bu sürecin aydınlatılmasının emsal niteliğinde olduğunu vurguluyor.

Anne Elif Koç, ilk müdahaleyi yapan doktor hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2022'de suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Dosyada doktorun ifadeleri arasında çelişkiler olduğunu öne süren Koç, "Bir ifadesinde aile olarak tetkikleri yaptırmadığımızı iddia ederken, daha sonraki ifadesinde söz konusu tetkiklere gerek duymadığını beyan etmiştir. Amacımız kimseyi peşinen suçlamak değil, gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır" dedi.

Akdeniz bölgesi genelinde organ nakli konusunda kritik bir merkez olan Antalya'daki bu başarılı tıbbi müdahale takdir toplarken, ailenin adalet arayışı devam ediyor. Anne Elif Koç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek sürecin hızlandırılmasını talep ettiklerini ve dört yıldır somut bir adım atılmadığını ifade etti. Aile, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına hukuki sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesini bekliyor.