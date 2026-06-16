Son dönemde güncellenen kampanyalarla birlikte bazı bankaların sunduğu nakit promosyon, faizsiz kredi ve ek avantajların toplam değeri 90 bin TL seviyesine ulaştı.

Emekliler için bankalar arasındaki rekabet sürerken, yalnızca promosyon tutarı değil ek kampanyalar da tercih sebebi haline geliyor.

ZİRAAT BANKASI'NDA EK DESTEKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanında ilk kez emekli olanlar veya maaşını bankaya taşıyan müşterilere yönelik çeşitli ek fırsatlar sunuluyor.

Banka tarafından duyurulan kampanyalar kapsamında 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, otomatik ödeme talimatlarına yönelik nakit iade fırsatları, Bankkart avantajları ve yılda iki kez kullanılabilen faizsiz nakit avans seçenekleri bulunuyor. Tüm bu imkanların toplam ekonomik karşılığının yaklaşık 90 bin TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

GARANTİ BBVA'DAN 25 BİN TL'YE VARAN DESTEK

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bankanın ek bonus kampanyalarıyla birlikte toplam avantajın 25 bin TL'ye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

DENİZBANK VE TÜRKİYE FİNANS ÖNE ÇIKIYOR

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyalarında toplam ödül ve promosyon tutarı 30 bin TL seviyesine kadar ulaşabiliyor.

Türkiye Finans ise nakit promosyonun yanı sıra ek ödül ve bonuslarla toplam avantajı 32 bin TL'ye kadar çıkaran bankalar arasında yer alıyor.

TEB'DE EK PROMOSYON UYGULAMASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 12 bin TL'ye kadar ana promosyon sağlıyor. Buna ek olarak sunulan kampanyalarla toplam ödeme tutarı 21 bin TL seviyesine ulaşıyor.

AKBANK, HALKBANK VE QNB'NİN GÜNCEL KAMPANYALARI

Akbank, maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

Halkbank'ta ise üç yıllık maaş taahhüdü veren emekliler için promosyon tutarı 12 bin TL'ye kadar çıkıyor.

QNB'nin emekli müşterilerine yönelik kampanyalarında ise çeşitli koşullara bağlı olarak 20 bin TL'ye varan promosyon avantajı bulunuyor.

TEMMUZ ZAMMI SONRASI YENİ GÜNCELLEMELER BEKLENİYOR

Bankacılık sektöründe emekli müşteri rekabetinin sürmesi nedeniyle promosyon tutarlarının yıl içinde yeniden güncellenebileceği değerlendiriliyor. Özellikle Temmuz ayında açıklanacak emekli maaşı artışlarının ardından bazı bankaların kampanyalarını revize etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca nakit promosyon miktarına değil; faizsiz kredi, nakit avans, kart puanı, havale-EFT avantajları ve otomatik ödeme kampanyalarını da dikkate almasının faydalı olacağını belirtiyor.