MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Kongresi’nde ilçe başkan adayı olarak Mustafa Türkdoğan’ın görevlendirildiği bildirildi.

Parti tarafından yapılan duyuruda, görevlendirmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdir ve tensipleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdir ve tensipleriyle 5 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Kongremizde, yine Liderimizin takdir ve tensipleriyle ilçe başkan adayı olarak görevlendirilen Sayın Mustafa Türkdoğan’a başarılar diliyor, kongremizin teşkilatımıza, Alanya’mıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

5 Temmuz’da yapılacak kongrede delegelerin oy kullanmasının ardından MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın yeni yönetim yapısı da şekillenecek. Kongre sürecinin önümüzdeki günlerde teşkilat çalışmaları ve hazırlıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: MHP Antalya İl Başkanlığı açıklaması