Dünya Kupası organizasyonunda İspanya Milli Takımı kampında dikkat çeken bir kimlik doğrulama olayı yaşandı. İspanyol milli futbolcu Borja Iglesias, kamp alanına giriş yapmak istediği sırada güvenlik prosedürlerine takıldı.

Aktarılan bilgilere göre, kamp girişindeki güvenlik görevlisi oyuncuyu tanımadı. İçeri girmekte ısrar eden Iglesias'ın görevliye, "İçeri girmem lazım, milli takım oyuncusuyum" diyerek kendini tanıtmaya çalıştığı belirtildi. Ancak güvenlik personeli, resmi kimlik doğrulaması yapılana kadar geçişe onay vermedi.

KİMLİK DOĞRULAMASI İÇİN YETKİLİLERİ ARADI

Kapıda beklemek zorunda kalan futbolcunun, sorunu çözmek amacıyla cep telefonuyla İspanya Milli Takımı yetkililerine ulaştığı kaydedildi. Takım görevlilerinin müdahalesi ve gerekli teyit işlemlerinin sağlanmasının ardından Iglesias kamp tesislerine giriş yapabildi.

BÜYÜK TURNUVALARDA GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ NASIL İŞLİYOR?

Dünya Kupası gibi üst düzey uluslararası spor organizasyonlarında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akreditasyon kartı veya resmi kimlik ibraz edilmeyen durumlarda, tanınmış sporcular dahi kamp alanları ve stadyum girişlerinde istisnasız olarak bu tür katı prosedürlere tabi tutulabiliyor.