Dijital müzik devi Spotify, Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek ve yerel müzik sektörüne yönelik yatırımlarını artırmak için İstanbul ofisinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK yetkililerinin yanı sıra müzik endüstrisinden önemli isimler katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni merkezin temel amacı sanatçılar, plak şirketleri ve dinleyiciler arasındaki etkileşimi artırmak olarak belirlendi. Bu kapsamda sanatçı ekipleri için eğitim programları düzenlenmesi, yerel istihdamın büyütülmesi ve Türk müziğinin uluslararası arenadaki pazar payının genişletilmesi hedefleniyor. Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve RTÜK

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı da hazır bulundu.

DİJİTALDE TÜRK MÜZİĞİ RÜZGARI

Platformun paylaştığı verilere göre, Türk müziği bugüne kadar uygulama üzerinden 294 milyarı aşkın dinlenme sayısına ulaştı. Sadece son beş yıllık periyotta küresel çapta yüzde 190'ın üzerinde, Türkiye özelinde ise yüzde 200'ü aşan bir dinlenme artışı kaydedildi. Güncel istatistikler, Türkiye Top 50 listesinde yer alan eserlerin yüzde 90'ından fazlasının yerli sanatçılara ait olduğunu gösteriyor.

Yurtdışı dinlenme oranları son 11 yılda 70 kat artış gösterirken, yalnızca geride bıraktığımız nisan ayında Türkiye dışından 92,5 milyon tekil kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Elde edilen bu ivme, Türkiye'yi İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında en büyük 10 müzik pazarından biri haline getirdi.

SPOTİFY'IN YENİ STRATEJİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Küresel müzik endüstrisinin dijitalleşmesi, yerel sanatçıların sınır ötesi dinleyicilere ulaşma maliyetlerini sıfıra indirerek kültürel ihracatı hızlandırıyor. Spotify'ın fiziksel bir ofis ile Türkiye'de konumlanması, sadece bir pazar genişlemesi değil, aynı zamanda Türk müziğinin uluslararası telif ve dağıtım ağlarına daha doğrudan entegre olması anlamına geliyor. Bu durum, yerli üreticilerin global listelerde daha görünür olmasını sağlayacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açılışta değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, platformun Türkiye'deki yatırımlarını artırmasını Türk müziğine duyulan güvenin bir göstergesi şeklinde yorumladı. Yazgı, yerel projelerin çoğaltılmasını ve kültürel ekonomiye yapılacak yatırımları bakanlık olarak desteklediklerini aktardı. Spotify MENAT+ Genel Müdürü Akshat Harbola ise Türkiye'nin ticari ve kültürel açıdan en dinamik pazarlardan biri olduğunu belirterek, yeni ofisin uzun vadeli bir bağlılık ve Türk müziğini dünyayla buluşturma vizyonunun yansıması olduğunu ifade etti.