Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden ve Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay yaşamını yitirdi. Vefat haberi, spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Alınan bilgilere göre, Fatma Çalımbay için ilk tören İstanbul'da düzenlenecek. Merhumenin cenaze namazı yarın Etiler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Ardından cenaze memleketi Sivas'a götürülecek ve 21 Haziran Pazar günü Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde toprağa verilecek.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Yaşanan bu kayıp üzerine Beşiktaş Kulübü resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, efsane kaptan ve eski teknik direktör Rıza Çalımbay'ın annesinin vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi. Açıklamada, merhumeye Allah'tan rahmet, Çalımbay ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

SPOR CAMİASININ DAYANIŞMASI

Rıza Çalımbay, uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik adam olarak Türk futboluna hizmet etmesi nedeniyle spor kamuoyunda oldukça saygın bir konuma sahip bulunuyor. Siyah-beyazlı camianın yanı sıra futbol dünyasının farklı kesimlerinin de Çalımbay ailesinin yaşadığı bu kayıp karşısında taziye dileklerini iletmesi bekleniyor.